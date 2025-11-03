Seznam společností
Second Harvest of Silicon Valley
Second Harvest of Silicon Valley Programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Second Harvest of Silicon Valley se pohybuje od $68.1K do $98.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Second Harvest of Silicon Valley. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$77.2K - $89.6K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$68.1K$77.2K$89.6K$98.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Second Harvest of Silicon Valley?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Second Harvest of Silicon Valley in United States představuje roční celkovou odměnu $98,770. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Second Harvest of Silicon Valley pro pozici Programový manažer in United States je $68,060.

