Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Greater Toronto Area ve společnosti Scotiabank se pohybuje od CA$126K year do CA$181K. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scotiabank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
