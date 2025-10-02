Seznam společností
Scotiabank
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Softwarový inženýr Platy v Greater Toronto Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti Scotiabank se pohybuje od CA$90.2K year pro L6 do CA$184K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$120K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scotiabank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
(Začátečnická úroveň)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Přidat komp.Porovnat úrovně

CA$225K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Scotiabank?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Webový vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Scotiabank in Greater Toronto Area představuje roční celkovou odměnu CA$184,151. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scotiabank pro pozici Softwarový inženýr in Greater Toronto Area je CA$115,063.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Scotiabank

Související společnosti

  • RBC
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje