Kompenzace Softwarový inženýr in Colombia ve společnosti Scotiabank se pohybuje od COP 184.06M year pro L6 do COP 130.87M year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Colombia činí celkem COP 130.15M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scotiabank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
