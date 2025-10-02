Kompenzace Produktový manažer in Greater Toronto Area ve společnosti Scotiabank se pohybuje od CA$116K year pro L7 do CA$141K year pro L8. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$124K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scotiabank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
