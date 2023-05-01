Seznam společností
SCORE
SCORE Platy

Platy ve společnosti SCORE se pohybují od $60,992 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $187,926 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SCORE. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $122K
Datový vědec
$146K
Produktový designér
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový manažer
$183K
Manažer softwarového inženýrství
$188K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SCORE je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $187,926. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SCORE je $145,725.

