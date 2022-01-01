Seznam společností
Scholastic
Scholastic Platy

Platy ve společnosti Scholastic se pohybují od $88,000 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $155,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Scholastic. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Softwarový inženýr
Median $155K
Obchodní analytik
Median $88K
Produktový designér
$126K

Produktový manažer
$89.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Scholastic je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $155,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scholastic je $107,413.

