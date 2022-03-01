Seznam společností
Schindler Elevator
Schindler Elevator Platy

Platy ve společnosti Schindler Elevator se pohybují od $85,425 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $156,800 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Schindler Elevator. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Obchodní analytik
$97.3K
Projektový manažer
$157K
Softwarový inženýr
$85.4K

Architekt řešení
$111K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Schindler Elevator je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $156,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Schindler Elevator je $104,053.

