Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Stockholm ve společnosti Schibsted činí celkem SEK 695K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Schibsted. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Celkem za rok
SEK 695K
Pozice
Middle
Základní
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Bonus
SEK 0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Schibsted?

SEK 1.54M

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Schibsted in Greater Stockholm představuje roční celkovou odměnu SEK 799,552. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Schibsted pro pozici Softwarový inženýr in Greater Stockholm je SEK 695,040.

