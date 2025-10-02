Seznam společností
Scaler Academy
  • Platy
  • Obchodní rozvoj

  • Všechny platy Obchodní rozvoj

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Obchodní rozvoj Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Obchodní rozvoj in Greater Bengaluru ve společnosti Scaler Academy činí celkem ₹845K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scaler Academy. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹845K
Pozice
hidden
Základní
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Scaler Academy?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Scaler Academy in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹1,185,361. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scaler Academy pro pozici Obchodní rozvoj in Greater Bengaluru je ₹1,053,641.

