Scale AI
  • Platy
  • Technický programový manažer

  • Všechny platy Technický programový manažer

  • Mexico

Scale AI Technický programový manažer Platy v Mexico

Kompenzace Technický programový manažer in Mexico ve společnosti Scale AI činí MX$1.38M year pro L4.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Scale AI podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Scale AI in Mexico představuje roční celkovou odměnu MXMX$30,091,134. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scale AI pro pozici Technický programový manažer in Mexico je MXMX$23,042,233.

