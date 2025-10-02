Seznam společností
Scale AI
Scale AI Obchodní operace Platy v San Francisco Bay Area

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scale AI. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$172K - $200K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$152K$172K$200K$220K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Scale AI podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní operace ve společnosti Scale AI in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $220,150. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scale AI pro pozici Obchodní operace in San Francisco Bay Area je $151,700.

