Seznam společností
Scalable Capital
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Manažer softwarového inženýrství Platy v Munich Metro Region

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Munich Metro Region ve společnosti Scalable Capital činí celkem €104K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Scalable Capital. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Celkem za rok
€104K
Pozice
-
Základní
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Scalable Capital?

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Scalable Capital in Munich Metro Region představuje roční celkovou odměnu €112,497. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Scalable Capital pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Munich Metro Region je €104,966.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Scalable Capital

Související společnosti

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje