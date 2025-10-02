Seznam společností
SberMegaMarket
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Datový vědec Platy v Moscow Metro Area

Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in Moscow Metro Area ve společnosti SberMegaMarket činí celkem RUB 2.51M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SberMegaMarket. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Celkem za rok
RUB 2.51M
Pozice
L2
Základní
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Datový vědec at SberMegaMarket in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,915,802. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SberMegaMarket for the Datový vědec role in Moscow Metro Area is RUB 2,505,270.

