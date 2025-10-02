Seznam společností
Sberbank
Sberbank Venture kapitalista Platy v Moscow Metro Area

Průměrná celková kompenzace Venture kapitalista in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 4.05M do RUB 5.87M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměrná celková kompenzace

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

RUB 13.36M

Jaké jsou kariérní úrovně u Sberbank?

Zahrnuté pozice

Analytik

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Venture kapitalista ve společnosti Sberbank in Moscow Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 5,871,183. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Venture kapitalista in Moscow Metro Area je RUB 4,045,689.

