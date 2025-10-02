Průměrná celková kompenzace Venture kapitalista in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 4.05M do RUB 5.87M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici