Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 4.16M year pro L12 do RUB 8.2M year pro L13. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 5.26M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
