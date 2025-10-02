Kompenzace Softwarový inženýr in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.85M year pro L7 do RUB 6.2M year pro L14. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 3.9M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
