Kompenzace Projektový manažer in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 2.43M year pro L7 do RUB 9.47M year pro L13. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 4.03M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
