Sberbank Produktový manažer Platy v Moscow Metro Area

Kompenzace Produktový manažer in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 11.19M year pro L7 do RUB 16.17M year pro L14. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 3.85M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Zobrazit 4 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

RUB 13.36M

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Sberbank in Moscow Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 16,165,672. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Produktový manažer in Moscow Metro Area je RUB 3,874,941.

