Seznam společností
Sberbank
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketing

  • Všechny platy Marketing

  • Moscow Metro Area

Sberbank Marketing Platy v Moscow Metro Area

Mediánový kompenzační balíček Marketing in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank činí celkem RUB 3.03M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Celkem za rok
RUB 3.03M
Pozice
-
Základní
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Sberbank?

RUB 13.36M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Marketing nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Sberbank in Moscow Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 3,724,836. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Marketing in Moscow Metro Area je RUB 3,029,011.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Sberbank

Související společnosti

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje