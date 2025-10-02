Kompenzace Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.63M year pro L7 do RUB 2.48M year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 2.11M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
