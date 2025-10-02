Seznam společností
Sberbank Information Technologist (IT) Platy v Moscow Metro Area

Kompenzace Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.63M year pro L7 do RUB 2.48M year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 2.11M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Sberbank?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Information Technologist (IT) nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Časté dotazy

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Sberbank in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 2,853,061. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sberbank jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 2,109,773.

Další zdroje