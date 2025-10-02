Seznam společností
Sberbank
Sberbank Datový vědec Platy v Saint Petersburg Metro Area

Kompenzace Datový vědec in Saint Petersburg Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.31M year pro L7 do RUB 2.7M year pro L10. Mediánový yearní kompenzační balíček in Saint Petersburg Metro Area činí celkem RUB 1.49M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
RUB 13.36M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Sberbank?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Sberbank in Saint Petersburg Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 3,138,226. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Datový vědec in Saint Petersburg Metro Area je RUB 2,012,002.

Další zdroje