Kompenzace Datový vědec in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.8M year pro L7 do RUB 6.45M year pro L13. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 4.1M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
