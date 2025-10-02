Kompenzace Datový analytik in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.57M year pro L7 do RUB 4.94M year pro L11. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 2.83M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
