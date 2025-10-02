Kompenzace Obchodní analytik in Moscow Metro Area ve společnosti Sberbank se pohybuje od RUB 1.98M year pro L7 do RUB 4.19M year pro L11. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 2.63M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sberbank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
