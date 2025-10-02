Seznam společností
Saviynt
Saviynt Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Saviynt činí celkem ₹2.31M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Saviynt. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.31M
Pozice
hidden
Základní
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Saviynt?

₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Saviynt in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹3,840,151. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Saviynt pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹2,312,274.

