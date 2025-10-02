Seznam společností
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in Greater London Area ve společnosti Savills činí celkem £42.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Savills. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£42.9K
Pozice
Senior Data Andy
Základní
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Savills?

£121K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Savills in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £48,483. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Savills pro pozici Datový analytik in Greater London Area je £48,030.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Savills

