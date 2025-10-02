Seznam společností
Sauce Labs
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs Softwarový inženýr Platy v Warsaw Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti Sauce Labs činí celkem PLN 355K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sauce Labs. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkem za rok
PLN 355K
Pozice
Staff
Základní
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Sauce Labs?

PLN 600K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu PLN 524,376. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sauce Labs pro pozici Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area je PLN 330,524.

