Seznam společností
Sasken Technologies
Sasken Technologies Platy

Platy ve společnosti Sasken Technologies se pohybují od $11,925 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $99,500 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sasken Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Median $11.9K
Hardwarový inženýr
$99.5K
Venture kapitalista
$33.5K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Sasken Technologies je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $99,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sasken Technologies je $33,485.

