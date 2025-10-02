Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Seattle Area ve společnosti SAP Concur se pohybuje od $130K year pro T2 do $243K year pro T4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Seattle Area činí celkem $185K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SAP Concur. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
