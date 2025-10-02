Seznam společností
SAP Concur
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Brazil

SAP Concur Softwarový inženýr Platy v Brazil

Kompenzace Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti SAP Concur činí R$238K year pro T3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Brazil činí celkem R$186K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SAP Concur. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
(Začátečnická úroveň)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Nejnovější příspěvky platů
Jaké jsou kariérní úrovně u SAP Concur?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SAP Concur in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$295,754. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SAP Concur pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$185,964.

Další zdroje