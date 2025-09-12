Seznam společností
Santander
Santander Platy

Platy ve společnosti Santander se pohybují od $27,604 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $355,215 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Santander. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Účetní
$31.9K
Datový analytik
$27.6K
Finanční analytik
$32.3K

Investiční bankéř
$59.4K
Manažerský konzultant
$355K
Produktový manažer
$76.2K
Softwarový inženýr
$43.1K
Manažer softwarového inženýrství
$218K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Santander je Manažerský konzultant at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $355,215. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Santander je $51,236.

