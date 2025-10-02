Seznam společností
Santander UK
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater London Area

Santander UK Softwarový inženýr Platy v Greater London Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti Santander UK činí celkem £96.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Santander UK. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£96.8K
Pozice
L5
Základní
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Santander UK?

£121K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Softwarový inženýr hos Santander UK in Greater London Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £181,902. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Santander UK for Softwarový inženýr rollen in Greater London Area er £110,414.

Další zdroje