  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

  Warsaw Metropolitan Area

Santander Bank Softwarový inženýr Platy v Warsaw Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti Santander Bank činí celkem PLN 191K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Santander Bank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkem za rok
PLN 191K
Pozice
L2
Základní
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Santander Bank?

PLN 600K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area میں Softwarový inženýr کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ PLN 384,397 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Santander Bank میں Softwarový inženýr کردار in Warsaw Metropolitan Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ PLN 190,903 ہے۔

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Santander Bank

