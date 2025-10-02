Seznam společností
Santander Bank
Santander Bank Softwarový inženýr Platy v Madrid Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area ve společnosti Santander Bank činí celkem €41.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Santander Bank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Celkem za rok
€41.5K
Pozice
hidden
Základní
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Santander Bank?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Santander Bank in Madrid Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu €63,151. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Santander Bank pro pozici Softwarový inženýr in Madrid Metropolitan Area je €41,508.

