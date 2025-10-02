Seznam společností
Santander Bank
Santander Bank Softwarový inženýr Platy v Greater Sao Paulo

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo ve společnosti Santander Bank činí celkem R$126K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Santander Bank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$126K
Pozice
L2
Základní
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Santander Bank?

R$880K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Santander Bank in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$224,268. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Softwarový inženýr role in Greater Sao Paulo is R$127,167.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Santander Bank

