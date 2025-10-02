Seznam společností
Santander Bank
  • Brazil

Santander Bank Softwarový inženýr Platy v Brazil

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti Santander Bank činí celkem R$126K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Santander Bank. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$126K
Pozice
L2
Základní
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Santander Bank?

R$880K

Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Santander Bank in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$224,799. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Santander Bank pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$127,167.

Další zdroje