Sanofi Softwarový inženýr Platy v Greater Paris Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Paris Area ve společnosti Sanofi činí celkem €74.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sanofi. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Celkem za rok
€74.9K
Pozice
L3
Základní
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bonus
€9.1K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Sanofi in Greater Paris Area představuje roční celkovou odměnu €106,515. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sanofi pro pozici Softwarový inženýr in Greater Paris Area je €65,894.

