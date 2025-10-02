Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Sandvine se pohybuje od ₹1.29M year pro Software Engineer I do ₹2.03M year pro Senior Software Engineer I. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹1.65M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sandvine. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
