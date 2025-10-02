Seznam společností
S&P Global
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  • New York City Area

S&P Global Manažer softwarového inženýrství Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in New York City Area ve společnosti S&P Global činí celkem $305K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Celkem za rok
$305K
Pozice
L14
Základní
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$100K
Roky ve společnosti
10 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)



Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Manažer softwarového inženýrství at S&P Global in New York City Area sits at a yearly total compensation of $465,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Manažer softwarového inženýrství role in New York City Area is $255,000.

