Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti S&P Global se pohybuje od $125K year pro L8 do $284K year pro L13. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L8
Software Developer I(Začátečnická úroveň)
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
Software Developer II
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
Software Developer II
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
Lead Software Developer
$163K
$146K
$0
$16.9K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti S&P Global in United States představuje roční celkovou odměnu $283,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti S&P Global pro pozici Softwarový inženýr in United States je $142,200.

Další zdroje