Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti S&P Global se pohybuje od $125K year pro L8 do $284K year pro L13. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)
33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)
33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)
