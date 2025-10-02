Seznam společností
S&P Global
S&P Global Softwarový inženýr Platy v Philadelphia Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Philadelphia Area ve společnosti S&P Global činí celkem $180K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
S&P Global
Software Engineer
Philadelphia, PA
Celkem za rok
$180K
Pozice
L11
Základní
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u S&P Global?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)



Časté dotazy

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Softwarový inženýr di S&P Global in Philadelphia Area berada pada jumlah pampasan tahunan $275,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk peranan Softwarový inženýr in Philadelphia Area ialah $183,000.

Další zdroje