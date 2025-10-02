Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti S&P Global se pohybuje od $125K year pro L8 do $284K year pro L13. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $132K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)
33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)
33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)
