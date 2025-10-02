Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti S&P Global se pohybuje od CA$78.3K year pro L8 do CA$105K year pro L10. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$92.9K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)
33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)
33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)
