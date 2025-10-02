Seznam společností
S&P Global
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

  • New York City Area

S&P Global Datový analytik Platy v New York City Area

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Potřebujeme již jen 4 dalších Datový analytik příspěvků v S&P Global k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Datový analytik at S&P Global in New York City Area sits at a yearly total compensation of $100,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Datový analytik role in New York City Area is $80,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro S&P Global

Související společnosti

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje