S&P Global
S&P Global Platy

Platy ve společnosti S&P Global se pohybují od $4,029 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $335,168 pro pozici Korporátní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti S&P Global. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Softwarový inženýr
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produktový manažer
Median $89.4K
Manažer softwarového inženýrství
Median $290K

Datový analytik
Median $12K
Datový vědec
Median $160K
Obchodní analytik
Median $170K
Architekt řešení
Median $205K

Data Architect

Účetní
$111K
Obchodní operace
$124K
Korporátní rozvoj
$335K
Úspěch zákazníků
$89.6K
Manažer datové vědy
$53.8K
Finanční analytik
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Manažerský konzultant
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketingové operace
$4K
Produktový designér
$104K
Programový manažer
$52.8K
Projektový manažer
$55K
Prodej
$270K
Obchodní inženýr
$109K
Technický programový manažer
$155K
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti S&P Global podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (16.50% pololetně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (16.50% pololetně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti S&P Global je Korporátní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $335,168. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti S&P Global je $89,550.

