Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Sandia National Labs činí $203K year pro Senior Member of Technical Staff. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $212K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sandia National Labs. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Navrhnout novou pozici