Sandia National Labs
Sandia National Labs Softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Sandia National Labs činí $203K year pro Senior Member of Technical Staff. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $212K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sandia National Labs. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Member of Technical Staff
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Sandia National Labs in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $219,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sandia National Labs pro pozici Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area je $160,000.

