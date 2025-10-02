Kompenzace Softwarový inženýr in Albuquerque-Santa Fe Area ve společnosti Sandia National Labs se pohybuje od $121K year pro Member of Technical Staff do $169K year pro Principal Member of Technical Staff. Mediánový yearní kompenzační balíček in Albuquerque-Santa Fe Area činí celkem $125K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sandia National Labs. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
