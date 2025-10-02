Seznam společností
Sandia National Labs
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Cybersecurity Analyst

  • Všechny platy Cybersecurity Analyst

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Platy v Albuquerque-Santa Fe Area

Mediánový kompenzační balíček Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area ve společnosti Sandia National Labs činí celkem $165K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sandia National Labs. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Celkem za rok
$165K
Pozice
-
Základní
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky ve společnosti
15 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Sandia National Labs?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Cybersecurity Analyst nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Cybersecurity Analyst ve společnosti Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area představuje roční celkovou odměnu $215,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sandia National Labs pro pozici jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area je $160,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Sandia National Labs

Související společnosti

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje