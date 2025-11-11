Seznam společností
Samsung
Hardwarový inženýr Úroveň

L5

Úrovně v Samsung

Porovnat úrovně
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    Zobrazit 3 Další úrovně
Průměr Ročně Celkové odměňování
$245,730
Základní plat
$195,900
Akciové opce ()
$0
Bonus
$49,830
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější údaje o platech
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

